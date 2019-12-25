Путин заявил о своем поручении отпустить Навального в Германию

Президент России Владимир Путин заявил о своем поручении отпустить оппозиционера Алексея Навального в Германию после обращения его жены. Он подчеркнул, что сделал это, несмотря на ограничений, связанных со следствием и уголовным делом.
Глава государства подчеркнул, что для возбуждения уголовного дела по ситуации с Навальным нужны основания. Он рассказал, что в разговоре с одним из европейских лидеров предложил, чтобы в Германию выехали специалисты из России, которые могли бы поработать на месте со шведскими, французскими и немецкими коллегами. По словам Путина, если бы проверка что-то показала, то это могло бы стать основанием для возбуждения дела.
Но ничего же не дают.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что в России были покушения на общественных деятелей и бизнесменов. По словам президента, виновные найдены и наказаны.
Ранее Путин предостерег недругов России фразой "не простудиться бы на ваших похоронах".
Фото: pixabay.com
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