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Верховный суд РФ переедет в Санкт-Петербург
Сегодня, 12:39
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alexandra08
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Верховный суд РФ переедет в Санкт-Петербург

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Такое заявление перед выборами Президента РФ сделал Владимир Путин.

Для укрепления статуса "второй столицы"  Владимир Путин решил перевезти  Верховный суд России. Об этом он сообщил журналисту Андрею Кондрашову. 

С переездом Верховного суда из Москвы Петербург приобретет "ярко выраженную столичную функцию

- заявил президент

В ноябре 2012 года уже появлялось предложение переместить резиденцию Верховного суда в Петербург. Десять лет назад в Северную столицу уже переехал Конституционный суд России.  

Верховный суд начнет работу в Петербурге не раньше 2022 года. В районе проспекта Добролюбова и набережной Малой Невы возведут целый комплекс административных зданий. Стоимость строительства оценивается в 35,7 миллиардов рублей. Все работы по комплексу для Верховного суда завершатся  к концу  2019 года.

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Категории: Новости СПб

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