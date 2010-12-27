Верховный суд РФ переедет в Санкт-Петербург

Такое заявление перед выборами Президента РФ сделал Владимир Путин.

Для укрепления статуса "второй столицы" Владимир Путин решил перевезти Верховный суд России. Об этом он сообщил журналисту Андрею Кондрашову.

С переездом Верховного суда из Москвы Петербург приобретет "ярко выраженную столичную функцию - заявил президент

В ноябре 2012 года уже появлялось предложение переместить резиденцию Верховного суда в Петербург. Десять лет назад в Северную столицу уже переехал Конституционный суд России.

Верховный суд начнет работу в Петербурге не раньше 2022 года. В районе проспекта Добролюбова и набережной Малой Невы возведут целый комплекс административных зданий. Стоимость строительства оценивается в 35,7 миллиардов рублей. Все работы по комплексу для Верховного суда завершатся к концу 2019 года.