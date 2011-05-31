Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить Китай

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием принял предложение посетить Китай. Об этом он заявил на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ван И.
Глава государства напомнил, что получил приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику в октябре нынешнего года. Он подчеркнул, что это полностью соответствует интересам России, а также интегрирует идеи создания большого евразийского пространства.
Ранее мы сообщали, что Путин проведет встречу с главой МИД Китая Ван И в Петербурге.
Видео: kremlin.ru
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