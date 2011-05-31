Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить Китай

Президент РФ получил приглашение посетить КНР в октябре нынешнего года.

Президент России Владимир Путин заявил, что с удовольствием принял предложение посетить Китай. Об этом он заявил на встрече с членом политбюро ЦК КПК Ван И.

Глава государства напомнил, что получил приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить республику в октябре нынешнего года. Он подчеркнул, что это полностью соответствует интересам России, а также интегрирует идеи создания большого евразийского пространства.

Ранее мы сообщали, что Путин проведет встречу с главой МИД Китая Ван И в Петербурге.

Видео: kremlin.ru