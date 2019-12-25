Путин проведет встречу с главой МИД Китая Ван И в Петербурге

Встреча состоится 20 сентября.

Президент России Владимир Путин 20 сентября в Петербурге примет члена Политбюро Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), министра иностранных дел КНР Ван И. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент примет китайского гостя в Константиновском дворце в Стрельне.

До этого Ван И встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также провел консультации с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Ранее Путин утвердил модернизацию общественного транспорта Петербурга.

Фото: официальный сайт президента России