Он добавил, что выходить таким республикам следовало "с чем пришли".

Президент России Владимир Путин заявил, что республики при выходе из СССР захватили с собой часть русских земель. Заявление он сделал во время интервью программе "Вести".

Глава государства рассказал, что в Конституции Советского Союза было прописано право республик на выход, однако не была расписана процедура. Путин порассуждал о том, что некоторые республики могли в составе союза получить "подарки" в виде огромного количества земель, которые исторически принадлежали России. После эти республики выходили из СССР.

Ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. Владимир Путин, президент России

Он добавил, что выходить таким республикам следовало "с чем пришли", а не "тащить с собой подарки от русского народа".

Ранее Владимир Путин прибыл в парк "Патриот".