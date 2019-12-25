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Путин заявил, что республики при выходе из СССР захватили с собой часть русских земель
Сегодня, 11:34
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matveyvn

Путин заявил, что республики при выходе из СССР захватили с собой часть русских земель

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Он добавил, что выходить таким республикам следовало "с чем пришли".

Президент России Владимир Путин заявил, что республики при выходе из СССР захватили с собой часть русских земель. Заявление он сделал во время интервью программе "Вести".

Глава государства рассказал, что в Конституции Советского Союза было прописано право республик на выход, однако не была расписана процедура. Путин порассуждал о том, что некоторые республики могли в составе союза получить "подарки" в виде огромного количества земель, которые исторически принадлежали России. После эти республики выходили из СССР.

Ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла.

Владимир Путин, президент России

Он добавил, что выходить таким республикам следовало "с чем пришли", а не "тащить с собой подарки от русского народа".

Ранее Владимир Путин прибыл в парк "Патриот".

Теги: путин, республики ссср, ссср
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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