Президент России Владимир Путин заявил, что республики при выходе из СССР захватили с собой часть русских земель. Заявление он сделал во время интервью программе "Вести".
Глава государства рассказал, что в Конституции Советского Союза было прописано право республик на выход, однако не была расписана процедура. Путин порассуждал о том, что некоторые республики могли в составе союза получить "подарки" в виде огромного количества земель, которые исторически принадлежали России. После эти республики выходили из СССР.
Ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла.
Владимир Путин, президент России
Он добавил, что выходить таким республикам следовало "с чем пришли", а не "тащить с собой подарки от русского народа".
Ранее Владимир Путин прибыл в парк "Патриот".
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