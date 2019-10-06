Владимир Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского

Глава Киева попал в непростую ситуацию, связанную с предстоящими выборами в США.

Президент России Владимир Путин признался, что с безразличием относится к положению Владимира Зеленского. Об этом сказал в беседе с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом.

Комментирую образовавшуюся вокруг Зеленского ситуацию, глава РФ сказал, что не знает и не интересуется делами коллеги. Он посоветовал обсудить дела лично с Зеленским.

Напомним, что в последнее время в США обсуждается импичмент Трампа. Он связан с разговором между ним и Зеленским, в котором глава Белого дома просил Киев провести расследование в отношении сына своего оппонента от демократов на предстоящих выборах. Президент Украины допустил такую возможность, и по мнению Дмитрия Медведева оказался между молотом Демпартии США и наковальней Республиканской партии.

Фото: прямая линия с Владимиром Путиным