Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось затормозить распространение коронавируса. Мнение он высказал на совещании с губернаторами и членами правительства, на котором обсуждалась пандемия коронавируса.
По словам главы государства, эпидемиологическая ситуация в стране довольно сложная, поэтому стабильное число заражений не должно давать чувство спокойствия. Путин добавил, что пик эпидемии ещё не пройден и Россия сейчас перед самым сложным этапом в борьбе с COVID-19.
Риски заразиться выходят на самую высокую планку.
Владимир Путин, президент России
Ранее эксперт прокомментировал новое совещание Путина с главами регионов.
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