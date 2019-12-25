Но пик ещё не пройден.

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось затормозить распространение коронавируса. Мнение он высказал на совещании с губернаторами и членами правительства, на котором обсуждалась пандемия коронавируса.

По словам главы государства, эпидемиологическая ситуация в стране довольно сложная, поэтому стабильное число заражений не должно давать чувство спокойствия. Путин добавил, что пик эпидемии ещё не пройден и Россия сейчас перед самым сложным этапом в борьбе с COVID-19.

Риски заразиться выходят на самую высокую планку. Владимир Путин, президент России

Ранее эксперт прокомментировал новое совещание Путина с главами регионов.