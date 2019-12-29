Путин возмущён призывами к убийству детей росгвардейцев

Президент России Владимир Путин считает возмутительными призывы убивать детей росгвардейцев. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.
Глава государства считает, что "это может разбалансировать ситуацию в стране".
- С такими вещами не шутят, - рассказал Путин. - Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан?
Также президент прокомментировал работу Росгвардии на летних митингах 2019 года. По его словам "Там дубинкой просто так никто не молотит". Владимир Путин считает, что на митингах все должны действовать в рамках закона и не допускать погромов.
YouTube / Совет Федерации, kremlin
Обсуждение ( 4 )
Я тоже считаю призывы убивать детей возмутительными, а преступным я считаю смерть детей в Беслане. Закон в стране должен карать и за первое и за второе в соответствии с тяжестью содеянного и степенью вины.
А о том что эти сотрудники народ достали он не подумал????
Что он скажет другое о своих защитниках.
боже.ну почему мне повезло.родиться в этой сране.ой.стране!)