Путин в Кремле вручил государственные премии за 2019 год

Среди прочих лауреатом премии стал известный российский актер.

В среду, 24 мая, после парада Победы в Екатерининском зале Кремля прошла церемония награждения государственными премиями за 2019 год.

Премию в области литературы и искусства Владимир Путин вручил писателю Валентину Курбатову, а также директору музея-усадьбы С.В. Рахманинова "Ивановка" Александру Ермакову и директор Иркутского регионального центра русского языка Галине Медведевой.

Госпремии в области науки и технологий получили директор Кунсткамераы Андрей Головнёв, учёные Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович и Владимир Меледин, а также гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов.

Помимо этого государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности получил актер Константин Хабенский

Видео: kremlin.ru