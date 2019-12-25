Путин утвердил рабочую группу по противодействию коронавирусу

В ее состав войдут 19 человек.

Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

В состав рабочей группы войдут 19 человек во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Помимо него Путин утвердил участие первого вице-премьера Андрея Белоусова, вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрий Чернышенко, а также ряда других министров и чиновников.

Путин также советовали присоединиться к рабочей группе главам регионов, где были выявлены угрозы распространения коронавируса.