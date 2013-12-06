Путин сообщил об имеющихся вопросах к организации лесного хозяйства из-за пожаров

В пятницу, 6 августа, президент России Владимир Путин провел совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны. Встреча с главами регионов проходит в Магнитогорск, куда Путин прибыл с рабочим визитом.

В своем вступительном слове глава государства отметил, что власти научились оперативно реагировать чрезвычайные ситуации, однако же бывают сбои, из-за чего страдают люди. Он также отметил, что каждый раз такие события достаточно уникальны, что обусловлено особенностями территории.

Прежде всего, конечно, мы сегодня должны будем поговорить о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются.... Есть вопросы и к организации лесного хозяйства

Владимир Путин

Видео: YouTube / Россия 24