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Путин сообщил об имеющихся вопросах к организации лесного хозяйства из-за пожаров

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В пятницу, 6 августа, президент России Владимир Путин провел совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах страны. Встреча с главами регионов проходит в Магнитогорск, куда Путин прибыл с рабочим визитом. 

В своем вступительном слове глава государства отметил, что власти научились оперативно реагировать  чрезвычайные ситуации, однако же бывают сбои, из-за чего страдают люди. Он также отметил, что каждый раз такие события достаточно уникальны, что обусловлено особенностями территории.

Прежде всего, конечно, мы сегодня должны будем поговорить о том, что сделано для поддержки людей, насколько оперативно эти решения принимаются.... Есть вопросы и к организации лесного хозяйства
Владимир Путин

Видео: YouTube / Россия 24

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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