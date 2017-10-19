Путин снизил зарплаты президента и премьер-министра РФ в 2018 году

Накануне Владимир Путин подписал указ о снижении зарплаты госслужащим на 10% в 2018 году. Об этом сообщает "Бумага".

Накануне Владимир Путин подписал указ о снижении зарплаты госслужащим на 10% в следующем году. Об этом пишет "Бумага".



По данным документа, зарплаты урежут президенту, премьер-министру, генпрокурору, главе Следственного комитета и служащим Счетной палаты.



Указ о сокращении зарплат госслужащих на 10% был подписан президентом в 2015 году и после этого был продлен два раза. В декларации за 2016 год Путин указал доход 8,86 миллиона рублей.