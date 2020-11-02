По мнению главы государства, конкурс открыл множество талантливых звёзд.

Президент России Владимир Путин считает, что конкурс "Большая перемена" должен проходить ежегодно, так как задача государства — способствовать успехам молодого поколения.

Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России. Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что власти и в дальнейшем будут создавать все условия для реализации молодёжи и для достижения ей успехов. По мнению главы государства, конкурс открыл множество талантливых звёзд.

Ранее мы писали, что губернатор встретится с президентом 3 ноября.

Видео: kremlin.ru