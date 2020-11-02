Президент России Владимир Путин считает, что конкурс "Большая перемена" должен проходить ежегодно, так как задача государства — способствовать успехам молодого поколения.
Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России.
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что власти и в дальнейшем будут создавать все условия для реализации молодёжи и для достижения ей успехов. По мнению главы государства, конкурс открыл множество талантливых звёзд.
Ранее мы писали, что губернатор встретится с президентом 3 ноября.
Видео: kremlin.ru
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