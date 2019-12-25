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Губернатор встретится с президентом 3 ноября
Сегодня, 14:57
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smirenny

Губернатор встретится с президентом 3 ноября

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Владимир Путин также посетит ледокол "Виктор Черномырдин".

Во вторник, 3 ноября, в Петербург с рабочим визитом приедет президент России Владимир Путин. В ходе поездки он встретится с губернатором и посетит ледокол "Виктор Черномырдин", сообщили в пресс-службе Кремля. 

О визите главы государства сообщили 27 октября, однако точной даты тогда не сообщили. В понедельник, 2 ноября, сообщили, что президент прибудет в Северную столицу завтра. 

Помимо встречи с губернатором, Владимир Путин поднимется на ледокол "Виктор Черномырдин", который построили на Балтийском заводе и Адмиралтейских верфях. Судно передали Росморпорту в 2019 году. 

Ранее мы писали, что Беглов отказался останавливать строительство скандального ЖК на Каменоостровском проспекте.

Фото: Instagram / beglov_official

Теги: встреча президента и губернатора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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