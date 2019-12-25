Губернатор встретится с президентом 3 ноября

Владимир Путин также посетит ледокол "Виктор Черномырдин".

Во вторник, 3 ноября, в Петербург с рабочим визитом приедет президент России Владимир Путин. В ходе поездки он встретится с губернатором и посетит ледокол "Виктор Черномырдин", сообщили в пресс-службе Кремля.

О визите главы государства сообщили 27 октября, однако точной даты тогда не сообщили. В понедельник, 2 ноября, сообщили, что президент прибудет в Северную столицу завтра.

Помимо встречи с губернатором, Владимир Путин поднимется на ледокол "Виктор Черномырдин", который построили на Балтийском заводе и Адмиралтейских верфях. Судно передали Росморпорту в 2019 году.

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Фото: Instagram / beglov_official