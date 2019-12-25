Президент не встретится с губернатором на этой неделе

Информацию о том, что Путин должен был встретиться с Бегловым, опроверг Песков.

Во вторник, 1 сентября, стало известно, что в графике на первую неделю сентября у президента России отсутствует встреча с губернатором Петербурга.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщили "РИА Новости". Напомним, что недавно в СМИ и telegram-каналах стали появляться сообщения о возможной отставке Беглова с поста главы города. Однако в Смольном слухи опровергают и отмечают, что действующий губернатор продолжает работу в рамках своего рабочего графика.

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Фото: Александр Беглов / VK