Президент России Владимир Путин рассказал, что его мама работала ночным сторожем, чтобы иметь возможность в дневное время ухаживать за сыном. Личной информацией глава государства поделился с гражданами, получившими орден "Родительская слава". Политик выступил перед ними в формате видеообращения. Глава РФ предположил, что одна из приглашенных (Ольга Каньшина) из Благовещенска работает уборщицей, чтобы освобождать время для детей.

У меня в свое время мама тоже вынуждена была заниматься самой простой работой, нянечкой в больницах работала, ночным сторожем, только чтобы со мной сидеть. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил родителям о том, что воспитание детей требует серьезных усилий, времени и душевной отдачи, тепла. При этом он согласился с утверждением о том, что ребенок в семье как праздник. Президент добавил, что у " вас у всех много детей, и это большой праздник".

Путин: власти на местах будут расширять программы поддержки семей.

Фото и видео: kremlin.ru