Президент из Ново-Огарёво в формате телеконференции будет общаться с членами кабмина.

Президент России Владимир Путин проведёт дистанционное совещание с членами правительства. Оно состоится сегодня, 1 апреля. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Продолжаем нашу дистанционную работу. Продолжает её и президент Путин, - сказал его официальный представитель.

Он отметил, что отличительной чертой данного заседания станет то, что Владимир Путин примет в нём дистанционное участие. Президент из резиденции в Ново-Огарёво в формате телеконференции будет общаться с членами правительства.

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