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Путин призвал МВД жёстко реагировать на факты полицейского произвола

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А от провинившихся сотрудников избавляться

Такое заявление президент сделал на расширенном заседании коллегии МВД. Об этом сообщает ТАСС. 

По мнению Владимира Путина, на произвол и фальсификации со стороны полицейских нужно реагировать жёстко. А уличённых в этом сотрудников нужно увольнять.

- Особое внимание нужно уделить обеспечению законности органами дознания и предварительного следствия, - сказал президент.

Также Путин призвал разумно относится к срокам уголовного судопроизводства. В ходе заседания он потребовал закрыть доступ к сайтам и страницам соцсетей, пропагандирующих наркотики.

Ранее Владимир Путин высказывался о ходе расследования дела Ивана Голунова. Он призвал "не выбивать показания, а вести следствие в рамках закона".

YouTube / Власть

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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