Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом руководитель региона рассказал в социальных сетях.
По его словам, Путин лично зачитывал приказ о присвоении воинского звания во время телефонного разговора. Кадыров отметил, что выслушал президента "как и полагается по уставу, по стойке смирно".
Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит
Рамзан Кадыров
Помимо этого главу Чечни перевели из из структуры МВД в Росгвардии. До этого Кадыров носил звание генерал-майора полиции, которое в 2009 году ему присвоил тогдашний глава РФ Дмитрий Медведев.
Видео: Telegram/Kadyrov_95
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