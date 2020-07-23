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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора

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Глава государства лично зачитывал указ во время телефонного разговора.

Президент РФ Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-майора. Об этом руководитель региона рассказал в социальных сетях.

По его словам, Путин лично зачитывал приказ о присвоении воинского звания во время телефонного разговора. Кадыров отметил, что выслушал президента "как и полагается по уставу, по стойке смирно". 

Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит
Рамзан Кадыров

Помимо этого главу Чечни перевели из из структуры МВД в Росгвардии. До этого Кадыров носил звание генерал-майора полиции, которое в 2009 году ему присвоил тогдашний глава РФ Дмитрий Медведев. 

Видео: Telegram/Kadyrov_95

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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