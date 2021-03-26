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Путин предложил принять всемирные законы о киберпространстве

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При этом он выступает за сохранение суверенитет государств в цифровой сфере.

Мировому сообществу необходимо разработать правил поведения стран в информационном пространстве.Об этом президент России Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза РФ​​​.

Важно сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридически обязательный характер, то есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять.

Владимир Путин 

При этом президент указал на необходимость оставить цифровой суверенитет государств и разрешить им самим регулировать собственное информационное пространство и его инфраструктуру. 

Видео: kremlin.ru

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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