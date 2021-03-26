Путин предложил принять всемирные законы о киберпространстве

При этом он выступает за сохранение суверенитет государств в цифровой сфере.

Мировому сообществу необходимо разработать правил поведения стран в информационном пространстве.Об этом президент России Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза РФ​​​.

Важно сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридически обязательный характер, то есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять. Владимир Путин

При этом президент указал на необходимость оставить цифровой суверенитет государств и разрешить им самим регулировать собственное информационное пространство и его инфраструктуру.

Видео: kremlin.ru