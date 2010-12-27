Путин после посещения Петербурга сразу отправится в Киргизию

Президент РФ Владимир Путин после рабочего визита в Петербург отправится прямиком в Киргизию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
После ряда мероприятий в Петербурге Владимир Владимирович на самолете отправиться в Бишкек. Там он будет работать 28 ноября.
В Бишкеке состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, где будет принимать участие и президент России.
Приезд Путина в Петербурге перекрыл две набережные и развязку КАД.
Фото: pixabay
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