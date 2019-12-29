Путин поручил МВД и Минтрансу обратить внимание на ДТП с участием такси

На заседании коллегии МВД президент России Владимир Путин призвал решить проблему с ДТП, в которых попадают такси.
- Количество подобных случаев увеличилось в полтора раза, — сказал он.
Число погибших при этом, по словам Путна, увеличилось более, чем на треть, раненых - в полтора раза.
Президент попросил коллег из МВД и Минтранса найти механизмы для решения проблемы.
Ранее он рассказал, что за восемь лет смертность на дорогах упала на треть. Путин признал, что это заслуга сотрудников ГИБДД, и призвал их и дальше работать в этом направлении.
Видео: YouTube / United Nations, NBC News
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