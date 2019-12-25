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Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику
Сегодня, 9:38
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lesjasap

Путин подписал закон, разрешающий ФСО использовать боевую технику

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Документ размещен на портале правовой информации.

Владимир Путин подписал закон, разрешающий сотрудникам Федеральной службы охраны использовать боевую технику. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Он уточняет порядок применения ФСО специальной техники и средств. 

Порядок определен правительством страны, федеральным законодательством. В тексте указа говорится о том, что военнослужащие, находящиеся на службе по призыву или сотрудники, привлеченные для обеспечения безопасности, могут применять физическую силу, оружие и боевую технику. При этом сотрудники ФСО не несут ответственности за причиненный вред и убытки, если они используют средства и технику в обстоятельствах, установленных законом.

Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику.

Теги: боевая техника, владимир путин, фсо
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 10:37

Жопа жим-жим?

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