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Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику

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Изменения могу коснуться ФЗ "О государственной охране".

В Госдуме поддержали законопроект о праве ФСО использовать боевую технику. Проект о совершенствовании полномочий службы был принят в первом чтении

Изменения могу коснуться ФЗ "О государственной охране". Командиров наделят правом отдавать приказы о применении боевой техники. Авторы также уточнили и нормы ответственности за причиненный техникой вред.

Также предлагается дать ФСО право определять трассы проезда объектов госохраны. Напомним, ранее Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики.

Теги: госдума, фсо
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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