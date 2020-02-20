Госдума уточняет право ФСО применять боевую технику

Изменения могу коснуться ФЗ "О государственной охране".

В Госдуме поддержали законопроект о праве ФСО использовать боевую технику. Проект о совершенствовании полномочий службы был принят в первом чтении

Изменения могу коснуться ФЗ "О государственной охране". Командиров наделят правом отдавать приказы о применении боевой техники. Авторы также уточнили и нормы ответственности за причиненный техникой вред.

Также предлагается дать ФСО право определять трассы проезда объектов госохраны. Напомним, ранее Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики.