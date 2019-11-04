Путин подписал закон об ответственности должностных лиц за организацию незаконной миграции

Людей, промышляющих такой преступной деятельностью, ждут тюремные сроки до 7 лет лишения свободы и крупные штрафы.

День народного единства в РФ завершился принятием важного закона, посвященного борьбе с организованной нелегальной миграцией. Владимир Путин подписал нормативный акт, разработанный Мосгордумой и одобренный Советом Федерации. Это закон об усилении мер по противодействию незаконной миграции. Под него подпадают люди, которые организуют незаконный въезд в страну иностранных граждан с целью собственной выгоды. Он также расписывает наказание за организацию пребывания мигрантов в России в разных точках "передержки" или в известных "резиновых квартирах".

Закон предусматривает повышенную ответственность за организацию незаконного въезда в страну иностранных граждан или лиц без гражданства, а также их незаконного пребывания на территории РФ и незаконного транзитного проезда, в случае, если такое деяние совершено лицом с использованием своего служебного положения.

В частности, для должностных лиц, участвующих в таких преступлениях, введены наказания в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафами до 500 000 рублей. Также, согласно подписанному федеральному закону, пограничные органы Федеральной службы безопасности наделяются правом проводить дознание по уголовным делам о незаконной миграции в тех случаях, когда преступление было выявлено ФСБ.

Фото: Piter.TV

Видео: Piter.TV