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Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО
Сегодня, 8:13
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matveyvn

Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО

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Порядок взаимодействия учреждений ФСИН и мобильных операторов позже определит правительство.

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО. Данную возможность получило руководство региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний.

Отмечается, что мобильные операторы должны оказывать содействия учреждениям исправительной системы.

При этом блокировке могут подвергнуться как юридические, так и физические лица.

Порядок взаимодействия учреждений ФСИН и мобильных операторов позже определит правительство.

Ранее глава СК пошутил о включении его в санкционный список.

Фото: pixabay.com

Теги: мобильная связь, путин, фсин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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