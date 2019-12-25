Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке телефонных номеров в колониях и СИЗО. Данную возможность получило руководство региональных управлений Федеральной службы исполнения наказаний.
Отмечается, что мобильные операторы должны оказывать содействия учреждениям исправительной системы.
При этом блокировке могут подвергнуться как юридические, так и физические лица.
Порядок взаимодействия учреждений ФСИН и мобильных операторов позже определит правительство.
Ранее глава СК пошутил о включении его в санкционный список.
Фото: pixabay.com
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