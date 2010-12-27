Путин объявил об открытии осеннего призыва

Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре – декабре 2017 года.

Как сообщает "Фонтанка", президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в октябре - декабре текущего года.



Под призыв попадут 134 тыс. человек.



Владимир Путин поручил правительству страны органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также призывным комиссиям обеспечить мероприятия, которые связаны с призывом.



По этому же указу увольняются с военной службы солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы которых закончился.

В ходе осенне-зимнего призыва прошлого года на военную службу были направлены 152 тыс. человек.