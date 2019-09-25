Путин назвал причиной инфляции "подкрутку" показателей ЦБ

Глава государства встретился с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным.

Президент России назвал причиной снижение инфляции "подкрутку" со стороны Центробанка. Владимир Путин прокомментировал слова главы Минэкономразвития Максим Орешкин, который отметил разницу между реальным и целевым показателем.

По словам Орешкина, инфляция в начале октября составит 4% от целевого значения, а за год может опустится до 3,6%. Путин объяснил это наличием "навеса" в размере 700 миллиардов, которые остались в результате недостаточно энергичной работы по реализации планов нацпроектов.

"Центральный банк в ожидании этих денег немножко подкрутил макроэкономические показатели. Вот и результат — инфляция ниже целевых показателей", — заявил глава государства.

В ответ на это Орешкин отметил, что роль "навеса" на инфляцию является минимальной. Несмотря на ее наличие, все текущие расходы выполняются полностью по графику, подметил глава Минэкономразвития.

Видео: YouTube/ kremlin