По словам главы государства, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Об этом он заявил на пленарном заседании XVIII форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

По словам главы государства, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов. Также Путин добавил, что Россия и Казахстан осуществляют более 30 крупных инвестиционных проектов во всех ключевых отраслях экономики.

Ранее Путин заявил, что Россия в предыдущие годы жила "на чужой поляне".

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