Путин навестил пациентов Детского хосписа в Петербурге

На учете в учреждении состоят более 250 детей.

В воскресенье, 6 января Владимир Путин приехал в Северную столицу и посетил Детский хоспис, там он навестил онкобольных детей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На учете в хосписе состоят 250 детей, 23 из них находятся в стационаре. Пациентов хосписа в возрасте от 3 месяцев до 18 лет сопровождает патронажная служба паллиативной медицинской помощи. Врачи помогают детям избавиться от боли или уменьшить проявления тяжелых заболеваний на стадии, при которой возможности радикального лечения уже исчерпаны.

Специалисты - создатели методических пособий по паллиативной медицинской помощи. В хоспис регулярно приезжают специалисты из регионов, чтобы обменяться опытом.

Фото: ВКонтакте/Новости RT на русском