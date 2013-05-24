Путин наградит орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Петербурга

Президент также наградит орденом Почета коллектив Федерации дзюдо города на Неве. Объект строили почти четыре года.

Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Петербург посетит Школу олимпийского резерва имени Рахлина. Об этом журналистам 27 апреля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он рассказал, что это многофункциональный спортивный объект, который строили почти четыре года. Там занимаются фехтованием, художественной гимнастикой и дзюдо.

Президент посмотрит тренировки и наградит орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Санкт-Петербурга. Анатолий Рахлин — советский и российский тренер по дзюдо, заслуженный тренер РФ, вице-президент Федерации дзюдо РФ. Он был первым тренером Путина по дзюдо.

