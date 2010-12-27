Путин может принять предложение Титова по амнистии капиталов

Предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о проведении финансовой амнистии имеет перспективу. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Накануне бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил, что подготовил для президента РФ Владимира Путина список российских предпринимателей, которые скрываются в Лондоне от отечественного правосудия. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".



По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, предложение Титова о проведении финансовой амнистии имеет перспективу.