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Путин может принять предложение Титова по амнистии капиталов
Сегодня, 20:11
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TretyakovaS
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Путин может принять предложение Титова по амнистии капиталов

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Предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова о проведении финансовой амнистии имеет перспективу. Такое мнение высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Накануне бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил, что подготовил для президента РФ Владимира Путина список российских предпринимателей, которые скрываются в Лондоне от отечественного правосудия. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

По мнению директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, предложение Титова о проведении финансовой амнистии имеет перспективу.  

Теги: новости россии , новости экономики
Категории: Новости России

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