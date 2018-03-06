100 дней до старта ЧМ - 2018: Путин и Инфантино сыграли в футбол в Кремле

Соцсети облетел видеоролик к ЧМ - 2018 по футболу "100 дней до старта", в котором решающий 100 ый отчеканил Путин В.В.

Сегодня, 6 марта, на официальной странице Чемпионата мира FIFA 2018 появился видеоролик приуроченный к 100 дням до начала грандиозного события в мире футбола.

В данном видео знаменитые и легендарные футболисты всех времен со всего света отчеканивают 100 раз мяч. В ролике снялись Роналдо, Уэйн Руни, Джей Джей Окоча, Харри Кьюэлл, Хидетоси Наката, Хорхе Кампос, Марадонна и другие звезды футбола. Последние 10 ударов разыграли президент FIFA Джанни Инфантино и президент Российской Федерации Владимир Путин в Кремле. Заключительный 100ый пас мячом совершил Путин, отправив мяч компаньону головой.

Видео: Twitter/@fifaworldcup_ru