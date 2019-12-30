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Путин и Лукашенко обсудили нефтегазовую проблему России и Белоруссии

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Разговор лидеров состоялся 30 декабря.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Во время делового разговора лидеры обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию. Главы государств договорились подготовить промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Белоруссию, если не удастся договориться до 1 января.

Помимо этого они обменялись поздравлениями с Новым годом. 

Видео: YouTube / CTVBY

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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