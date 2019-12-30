Путин и Лукашенко обсудили нефтегазовую проблему России и Белоруссии

Разговор лидеров состоялся 30 декабря.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Во время делового разговора лидеры обсудили конкретные вопросы, касающиеся поставок нефти и газа в Белоруссию. Главы государств договорились подготовить промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Белоруссию, если не удастся договориться до 1 января.

Помимо этого они обменялись поздравлениями с Новым годом.

Видео: YouTube / CTVBY