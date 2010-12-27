Путин еще не определился, будет ли он баллотироваться в 2018 году

Глава Российской Федерации Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил о том, что еще не решил будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 4-й раз.
— Я ещё не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще, — отметил президент.
Также глава страны добавил, что это решение надо принять до конца ноября – начала декабря. По мнению Путина к этому времени буду точно ясны претенденты и их предвыборные программы.
Фото: Администрация президента