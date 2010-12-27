Путин еще не определился, будет ли он баллотироваться в 2018 году

Владимир Путин еще не принял окончательное решение будет ли он участвовать в выборах 2018 года.

Глава Российской Федерации Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил о том, что еще не решил будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост президента в 4-й раз.

— Я ещё не решил не только, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще, — отметил президент.

Также глава страны добавил, что это решение надо принять до конца ноября – начала декабря. По мнению Путина к этому времени буду точно ясны претенденты и их предвыборные программы.

Фото: Администрация президента