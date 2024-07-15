Путин: Россия занимает первое место в мире по производству высокосортного никеля

По его словам, горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться.

Россия занимает первое место в мире по производству высокосортного никеля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, приуроченном ко Дню металлурга.

Глава государства поблагодарил работников металлургической области. Он подчеркнул, что благодаря их работе горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться.

В прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место – по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Песков заявил, что безопасность Путина усилена независимо от атак на западных политиков.

Видео: kremlin.ru