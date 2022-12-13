Пушку редкого типа с фрегата, затонувшего у Гогланда, сделают экспонатом музея

Фрегат "Олегъ" затонул 3 августа 1869 года при столкновении с броненосной батареей «Кремль» во время отработки парадных перестроений.

Стало известно, что пушку XIX века передадут в фонды Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. Пушка почти 150 лет была на дне Финского залива близ острова Гогланд, пока ее не подняли в 2018 году с затонувшего парусно-винтового 57-пушечного фрегата "Олегъ" водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества. Об этом рассказали в музее.

Пушка образца 1860 года - редкий тип морского артиллерийского орудия. Четырехфунтовая заряжающаяся с дула нарезная пушка в то время называлась медной, когда их изготавливали из бронзы.

Лафет пушки, разрушенный ударом и долгим пребыванием под водой, на поверхность не поднимали. Добавим, что фрегат "Олегъ" затонул 3 августа 1869 года при столкновении с броненосной батареей "Кремль" во время отработки парадных перестроений.

Фото: предоставлено музеем артиллерии

