Пушков оценил готовность США обеспечить Беларусь нефтью

Политик вспомнил ситуацию на Украине.

Сенатор Алексей Пушков оценил скорое назначение американского посла в Минске "для вывода отношений на новый уровень". Об этом она написал у себя в Twitter.

Узнаваемо: в своё время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Дж.Пайетт сыграл заметную роль,

- написал Пушков

Ранее Помпео посетил Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Во время беседы они обсудили вопросы нормализации двусторонних отношений. Госсекретарь сказал коллеге, что в скором времени США назначит посла в Минске, которого не было более 10 лет.

Во время встрече Помпео также заверил главу государства, что американские производители энергоресурсов готовы обеспечить страну необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам.

Фото: скриншот Piter.TV

Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА