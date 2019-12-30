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Пушков оценил готовность США обеспечить Беларусь нефтью

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Политик вспомнил ситуацию на Украине.

Сенатор Алексей Пушков оценил скорое назначение американского посла в Минске "для вывода отношений на новый уровень". Об этом она написал у себя в Twitter.

Узнаваемо: в своё время так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине. Посол США Дж.Пайетт сыграл заметную роль, 
- написал Пушков

Ранее Помпео посетил Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Во время беседы они обсудили вопросы нормализации двусторонних отношений. Госсекретарь сказал коллеге, что в скором времени США назначит посла в Минске, которого не было более 10 лет. 

Во время встрече Помпео также заверил главу государства, что американские производители энергоресурсов готовы обеспечить страну необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам. 

Фото: скриншот Piter.TV
Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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