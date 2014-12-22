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Концерт "Пушкинский венок"
Сегодня, 19:27
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Концерт "Пушкинский венок"

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Музыкальный вечер пройдет 19 июня во Дворце искусств Ленинградской области. Начало в 19:27. Для зрителей старше шести лет.

Концерт от ФДМ "Пушкинский венок"  —  романсы на стихи Пушкина. Солисты исполнят произведения Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова,  Бородина, Мусоргского,  Рубинштейна,  Рахманинова, Свиридова и другие. Ведущей на концерте станет Ирина Степанова. Автор программы — Наталия Комарова. Солисты — Александр Кузнецов, Александр Минченко, Валерия Журавлева, Даниил Соколов, Екатерина Шигапова, Ирина Кирилова, Любовь Райская, Надежда Вазагова, Пелагея Тихонова, Татьяна Волкова. Концертмейстер — Олег Розенберг.

Афиша предоставлена организатором.

Фото: Pxhere

Теги: дворец искусств ленинградской области, концерт, пушкинский венок
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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