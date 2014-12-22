Концерт "Пушкинский венок"

Музыкальный вечер пройдет 19 июня во Дворце искусств Ленинградской области. Начало в 19:27. Для зрителей старше шести лет.

Концерт от ФДМ "Пушкинский венок" — романсы на стихи Пушкина. Солисты исполнят произведения Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Рубинштейна, Рахманинова, Свиридова и другие. Ведущей на концерте станет Ирина Степанова. Автор программы — Наталия Комарова. Солисты — Александр Кузнецов, Александр Минченко, Валерия Журавлева, Даниил Соколов, Екатерина Шигапова, Ирина Кирилова, Любовь Райская, Надежда Вазагова, Пелагея Тихонова, Татьяна Волкова. Концертмейстер — Олег Розенберг. Афиша предоставлена организатором. Фото: Pxhere