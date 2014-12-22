Концерт "Пушкинский венок"

Концерт от ФДМ "Пушкинский венок" — романсы на стихи Пушкина. Солисты исполнят произведения Глинки, Даргомыжского, Римского-Корсакова, Бородина, Мусоргского, Рубинштейна, Рахманинова, Свиридова и другие. Ведущей на концерте станет Ирина Степанова. Автор программы — Наталия Комарова. Солисты — Александр Кузнецов, Александр Минченко, Валерия Журавлева, Даниил Соколов, Екатерина Шигапова, Ирина Кирилова, Любовь Райская, Надежда Вазагова, Пелагея Тихонова, Татьяна Волкова. Концертмейстер — Олег Розенберг.
Афиша предоставлена организатором.
Фото: Pxhere
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