Пулково возобновил работу в штатном режиме после взлома сайта

Петербургский аэропорт Пулково функционирует в обычном режиме, обеспечивая бесперебойную работу всей необходимой инфраструктуры для осуществления регистрационных процедур и нормального функционирования терминала. Эта информация поступила 19 сентября от представителя компании "Воздушные ворота Северной столицы", управляющей деятельностью аэропорта.

IT-системы, обеспечивающие регистрацию пассажиров и операционную деятельность самого аэропорта, работают автономно и не зависят от работоспособности официального сайта воздушного порта.

Telegram-канал аэропорта дополнительно проинформировал, что для удобства пользователей на сайте временно публикуется онлайн-табло сервиса "Яндекс", позволяющее пассажирам отслеживать актуальное расписание рейсов, получать сведения о статусе полётов и узнавать точную информацию о времени отправления.

Напомним, что утром 19 сентября официальный веб-сайт петербургского аэропорта Пулково подвергся хакерской атаке.

Фото: Piter.TV