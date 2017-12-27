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В Пулково задержали пьяного 33-летнего мужчину: его ждет штраф
Вчера, 18:54
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Butenko
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В Пулково задержали пьяного 33-летнего мужчину: его ждет штраф

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Транспортная полиция задержала на территории главного аэропорта города пьяного мужичка.

Транспортная полиция Петербурга напоминает об административной ответственности за пребывание в пьяном виде на территории аэропортов и вокзалов. Накануне в Пулково был задержан нетрезвый 33-летний мужчина. По данным пресс-службы УТ МВД, теперь его ждет разбирательство по административной статье.

Сообщается, что нетрезвый петербуржец находился в зале ожидания. Его поведение привлекло внимание патруля транспортной полиции. Мужчину доставили из пассажирского терминала в дежурную часть отдела на линии. На правонарушителя оформили административный протокол за появление в общественном месте в пьяном виде. 

Фото: Piter.TV

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Теги: происшествия спб , пулково , пьяный в аэропорту
Категории: Новости СПб Происшествия

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