Прямая трансляция: встреча с главой ЛОТ Андреем Радиным

Глава Ленинградской областной телекомпании Андрей Радин станет гостем мероприятия в рамках проекта "Место встречи – Невский, 70".

Канал Piter.TV покажет в прямом эфире очередную творческую встречу в рамках проекта "Место встречи – Невский, 70". Сегодня, 24 апреля, гостем дискуссионной площадки "Старые и новые СМИ Санкт-Петербурга" станет Андрей Радин. Генеральный директор "Ленинградской областной телекомпании" обсудит с коллегами и ведущей вечера Ириной Ивановой (арт-директор Дома журналиста) развитие российского телевидения, работу медийщиков Северо-Запада и поделится своим профессиональным опытом.

Следить за происходящим в прямом эфире смогут не только гости Дома журналиста. Канал Piter.TV по традиции покажет встречу в прямом эфире. Начало трансляции запланировано на 18.00. Следить за видеопотоком можно в разделе "Наши трансляции" на сайте Piter.TV.

Для справки: Андрей Радин работает на ленинградском-петербургском телевидении с 1990 года. Неоднократный лауреат конкурса "Золотое перо", в том числе обладатель Гран-При "Золотое перо" - 2001. За годы работы занимал руководящие должности на телеканалах НТВ, "100ТВ", Piter.TV, был председателем Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области и, до недавнего времени, главным редактором телеканала "78". Генеральным директором компании "Ленинградская областная телекомпания" (Телеканал 47) работает с 2015 года.