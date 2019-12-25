Прожорливые коровы по ночам разоряют огороды жителей ленинградской деревни

По данным комитета по дорожному хозяйству, буренки уже не первый раз приходят полакомиться на огороды жителей, а к утру уходят по трассе в неизвестном направлении.

В деревне Андрианово в Тосненском районе Ленинградской области огороды местных жителей по ночам разоряют непонятно откуда взявшиеся коровы. Об этом сообщил региональный комитет по дорожному хозяйству.

По данным комитета, буренки уже не первый раз приходят полакомиться на огороды жителей, а к утру уходят по трассе в неизвестном направлении.

В связи с этим дорожники планируют установить в деревне знаки "Перегон скота", чтобы сократить риск возникновения аварий. Кроме того, они обратились к муниципальным властям с просьбой найти хозяина коров и убедить его запирать животных на ночь в загоне.

Фото: Telegram / Dorogi_lo