Проверка "Черной речки" заняла 13 минут

Станция метро "Черная речка" вновь доступна для пассажиров. Проверка бесхозного предмета, найденного на станции заняла 13 минут. Об этом пишет "Фонтанка".

Вечером 16 октября станция синей линии метро "Черная речка" открылась. Проверка бесхозного предмета, найденного на станции, заняла 13 минут. Об этом сообщает "Фонтанка".



Двери станции открылись в 20.32. Опасных предметов на "Черной речке" не обнаружили.



Станция "Черная речка" находится на Московско-Петроградской линии между станциями "Петроградская" и "Пионерская".