Провериться на коронавирус можно во всех районах Ленинградской области

Анализы крови и мазки принимаются по 23 адресам.

Online47 сообщает, что каждый район региона полностью оснащен необходимыми средствами для исследования инфекции. Жители могут сдать анализы по будням с 9:00 до 11:00, обратившись по 23 адресам. В первую очередь прием будет осуществляться в мобильных ФАПах и амбулаториях, чтобы избежать очередей в медицинских учреждениях.

Людям, которые недавно вернулись из наиболее зараженных зон, а также контактировавшим с больными, необходимо пройти обследование как можно скорее.

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