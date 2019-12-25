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Провериться на коронавирус можно во всех районах Ленинградской области
Сегодня, 18:55
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lizapoluda

Провериться на коронавирус можно во всех районах Ленинградской области

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Анализы крови и мазки принимаются по 23 адресам.

Online47 сообщает, что каждый район региона полностью оснащен необходимыми средствами для исследования инфекции. Жители могут сдать анализы по будням с 9:00 до 11:00, обратившись по 23 адресам. В первую очередь прием будет осуществляться в мобильных ФАПах и амбулаториях, чтобы избежать очередей в медицинских учреждениях. 

Людям, которые недавно вернулись из наиболее зараженных зон, а также контактировавшим с больными, необходимо пройти обследование как можно скорее.

Ранее мы писали о борьбе с коронавирусом в Выборгском районе Ленинградской области

Фото: Pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области,

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