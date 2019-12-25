Проверка свыше 7,5 тысяч транспортных средств прошла в Петербурге за девять месяцев

Также Северо-западным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора было арестовано 81 транспортное средство, находящее под юрисдикцией агентства внешнего транспорта по перемещению и хранению разукомплектованных транспортных средств.

За девять месяцев 2024 года Межведомственной транспортной комиссией (МТК) было проведено 734 проверок, в ходе которых было проверено 76 615 транспортных средств. В результате этих мероприятий было арестовано 190 транспортных средств, из которых 46 машин было изъято и передано на специализированную стоянку "Ленавтород". Еще восемь транспортных средств было арестовано инспекторами МТУ Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

В аэропорту "Пулково" было арестовано и помещено на специализированную стоянку 16 автомобилей за нарушение правил парковки. В ходе проверок автобусов, работающих на детских маршрутах, было обнаружено девять нарушений.

За три квартала 2024 года было проверено 165 автобусов сторонних перевозчиков, которые занимаются детскими перевозками. В рамках регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легкового такси на территории Санкт-Петербурга было проведено 30 рейдов, в результате которых было возбуждено 300 дел об административных правонарушениях в отношении перевозчиков и водителей такси. В отношении водителей такси было вынесено 65 постановлений на общую сумму 195 000 рублей, а в отношении самих перевозчиков — 97 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму в размере 2 600 000 рублей. Кроме того, было сделано 524 предостережения о недопустимом нарушении требований, которые должны соблюдать перевозчики такси.

Для предотвращения и устранения нарушений на водных объектах Петербурга за девять месяцев 2024 года рабочей группой МТК было проведено 55 проверок, выявлены и зафиксированы 90 нарушений, проведены 77 профилактических бесед.

Также Северо-западным межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора было арестовано 81 транспортное средство, находящее под юрисдикцией агентства внешнего транспорта по перемещению и хранению разукомплектованных транспортных средств.

Межведомственная транспортная комиссия Санкт-Петербурга была создана при поддержке правительства города. Координатор деятельности всех членов МТК — Комитет по транспорту. В состав МТК входят представители различных ведомств и организаций, включая транспортные компании, органы исполнительной власти, правоохранительные структуры и общественные организации.