Протечки на "Спортивной-2" устранят к 15 декабря

В Петербурге устранят протечки на станции "Спортивной-2".

В Санкт-Петербурге вице-губернатор города Игорь Албин поручил убрать протечки, которые находятся в переходе на станцию метро "Спортивная-2". Кроме того, он дал срок до 15 декабря. Однако ликвидировать их мешает ремонт Тучкова моста.

Вице-губернатор заявил, что все дефекты на "Спортивной-2" должны были ликвидировать в марте 2017 года. Но замечено, что количество протечек выросло – с 5 до 6. Известно, что данная проблема образовалась на "Спортивной-2" еще в начале строительства станции. По данным "Метростроя" выяснилось, что устранению течек мешают ремонтные работы Тучкова моста.