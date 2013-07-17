Прощание с художником Анатолием Заславским состоится 20 июля

Монументалиста похоронят на Казанском кладбище в Пушкине, церемония начнется в 14:00.

Траурная церемония прощания с художником-монументалистом Анатолием Заславским пройдет в городе Пушкин 20 июля 2026 года. Начало запланировано на 14:00. Как уточнили в пресс-службе Санкт-Петербургского союза художников, местом погребения станет Казанское кладбище. Заславский скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни, пишет КП-Петербург.

Анатолий Заславский родился в Киеве в 1939 году, окончил Ленинградское училище имени Мухиной по специальности монументальная живопись. С 1977 года он состоял в секции монументального искусства Союза художников. Творческое наследие мастера обширно: его мозаики и витражи по сей день украшают городские пространства. Произведения Заславского вошли в собрания Русского музея, Музея истории Петербурга, Музея театрального и музыкального искусства, а также хранятся в музеях Перми, Петрозаводска, Хабаровска, Астрахани, Казани, Мурманска и в многочисленных частных коллекциях по всему миру.

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Фото: Piter.tv