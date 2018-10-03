Пророссийские силы потеряли позиции при парламентских выборах

ЦИК обработала 98% протоколов.

В парламент Молдавии по результатам выборов проходят четыре партии. Согласно предварительным результатам ни у кого из них не будет парламентского большинства.

После того, как было обработано 98,46% голосов, стало известно, что пророссийская партия ПСРМ набрала 31,32% голосов. На втором месте оказался оппозиционный блок Acum – 26,33%. Третье место заняла демократическая партия – 23,93%. На четвертой позиции партия "Шор" бизнесмена Илана Шора – 8,49%.

Таким образом, в парламенте укрепилась прозападная партия. Несмотря на общее лидерство, пророссийские силы снизили свои позиции.

Видео: Piter.tv