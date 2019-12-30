Поиски пропавшего в Шлиссельбурге подростка привели к предполагаемому педофилу

Поиски четырнадцатилетнего подростка из Шлиссельбурга вывели полицейских на предполагаемого петербургского педофила. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".
Из переписок пропавшего мальчика правоохранители узнали, что он был в сентябре 2019 года в квартире одного из домов по улице Кржижановского у некоего Н. 1975 года рождения. Мужчина признался, что познакомился с подростком в соцсети и пригласил его к себе с целью сексуальных контактов.
Предполагаемого педофила задержали, где находится подросток до сих пор неизвестно, он пропал 13 января текущего года.
Фото: pixabay
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