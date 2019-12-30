Поиски пропавшего в Шлиссельбурге подростка привели к предполагаемому педофилу

Мужчину задержали, подростка продолжают искать.

Поиски четырнадцатилетнего подростка из Шлиссельбурга вывели полицейских на предполагаемого петербургского педофила. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Из переписок пропавшего мальчика правоохранители узнали, что он был в сентябре 2019 года в квартире одного из домов по улице Кржижановского у некоего Н. 1975 года рождения. Мужчина признался, что познакомился с подростком в соцсети и пригласил его к себе с целью сексуальных контактов.

Предполагаемого педофила задержали, где находится подросток до сих пор неизвестно, он пропал 13 января текущего года.

Фото: pixabay